Филиал фонда «Защитники Отечества» в ЯНАО помог 300 участникам СВО и членам их семей

Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» в Ямало-Ненецком автономном округе помогло 300 участникам СВО и членам их семей за месяц.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Самые частые вопросы, с которыми обращались ямальцы, касались получения удостоверения ветерана боевых действий и различных льгот в сфере соцзащиты, образования, занятости и здравоохранения, услуг по санаторно-курортному лечению, прохождения военно-врачебной комиссии и установления статуса «инвалид боевых действий», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с сайтом kp.ru рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей. По его словам, после объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь, и оказалось, что главное — это личное общение.