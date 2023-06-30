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Филиал фонда «Защитники Отечества» в ЯНАО помог 300 участникам СВО и членам их семей

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Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» в Ямало-Ненецком автономном округе помогло 300 участникам СВО и членам их семей за месяц.
Филиал фонда «Защитники Отечества» в ЯНАО помог 300 участникам СВО и членам их семей
  • © yanao.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Самые частые вопросы, с которыми обращались ямальцы, касались получения удостоверения ветерана боевых действий и различных льгот в сфере соцзащиты, образования, занятости и здравоохранения, услуг по санаторно-курортному лечению, прохождения военно-врачебной комиссии и установления статуса «инвалид боевых действий», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с сайтом kp.ru рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей. По его словам, после объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь, и оказалось, что главное — это личное общение.

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