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В Петербурге открыли памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину

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В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Монумент установлен к 100-летию с момента его приезда в Россию.
В Петербурге открыли памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину
  • © gov.spb.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В церемонии приняли участие представители петербургских властей, а также член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, секретарь партийного комитета города Хошимина Нгуен Ван Нэн.

Памятник расположен на улице, названной в честь города-побратима Хошимина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Дворцовый мост в ночь на 30 июня развели под вьетнамскую национальную музыку.

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