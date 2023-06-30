В Петербурге открыли памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину

В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Монумент установлен к 100-летию с момента его приезда в Россию.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В церемонии приняли участие представители петербургских властей, а также член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, секретарь партийного комитета города Хошимина Нгуен Ван Нэн.

Памятник расположен на улице, названной в честь города-побратима Хошимина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Дворцовый мост в ночь на 30 июня развели под вьетнамскую национальную музыку.