В Петербурге открыли памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В церемонии приняли участие представители петербургских властей, а также член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, секретарь партийного комитета города Хошимина Нгуен Ван Нэн.
Памятник расположен на улице, названной в честь города-побратима Хошимина.
Ранее сообщалось, что в Петербурге Дворцовый мост в ночь на 30 июня развели под вьетнамскую национальную музыку.