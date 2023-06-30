Специалист Данилов заявил о росте спроса на санаторно-курортный отдых в России

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, заявил, что в России зафиксировали рост спроса на санаторно-курортный отдых.

«Спрос на санаторно-курортный отдых в России в последние годы демонстрирует рост. Исключение — пандемийный 2020 год. Затем отрасль успешно восстановила показатели, и уже по итогам 2022 года практически достигла уровня рекордного 2019 года», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он привёл данные Росстата, согласно которым за I квартал 2023 года отмечен 15%-ный рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Как отмечает большинство санаториев, входящих в АОТ, их целевая аудитория молодеет с каждым годом. Средний возраст сегодня уже составляет 48—50 лет, и он снижается», — сообщил Данилов.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в туротрасли на фоне санкций и снижения зарубежного турпотока.