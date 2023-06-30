Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Данилов заявил о росте спроса на санаторно-курортный отдых в России

Короткая ссылка
Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, заявил, что в России зафиксировали рост спроса на санаторно-курортный отдых.
Специалист Данилов заявил о росте спроса на санаторно-курортный отдых в России
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«Спрос на санаторно-курортный отдых в России в последние годы демонстрирует рост. Исключение — пандемийный 2020 год. Затем отрасль успешно восстановила показатели, и уже по итогам 2022 года практически достигла уровня рекордного 2019 года», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он привёл данные Росстата, согласно которым за I квартал 2023 года отмечен 15%-ный рост по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Как отмечает большинство санаториев, входящих в АОТ, их целевая аудитория молодеет с каждым годом. Средний возраст сегодня уже составляет 48—50 лет, и он снижается», — сообщил Данилов.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в туротрасли на фоне санкций и снижения зарубежного турпотока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить