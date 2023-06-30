Аэропорт Рощино обслужил более 390 тысяч пассажиров из ЯНАО в 2022 году

Тюменский аэропорт Рощино обслужил более 390 тыс. пассажиров из Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году. За два последних года пассажиропоток вырос на 38%.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Моора.

В июне в аэропорту началась реконструкция основного для ямальских пассажиров транзитного хаба. Проект будет реализован в три этапа.

Полностью аэропорт обновят в 2027 году.

«После реконструкции площадь здания аэровокзала будет увеличена с 27 до 46 тыс. кв. м. Пропускная возможность вырастет до 1,9 тыс. пассажиров в час, а его годовой показатель составит почти 4 млн человек», — отметил Моор.

Ранее НСН сообщала, что на площади Киевского вокзала начал работу обновлённый павильон московского транспорта.