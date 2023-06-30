В приложение «Транспорт Подмосковья» добавили все автобусные маршруты региона

В приложении «Транспорт Подмосковья» можно ознакомиться с расписанием и схемами движения 1,9 тыс. автобусных маршрутов, существующих в регионе.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

«Пассажир может отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта «А» в пункт «Б», узнать точное время прибытия транспорта на остановку», — заявила зампред правительства региона Анна Кротова.

Как отметили в ведомстве, изначально приложение отображало только маршруты «Мострансавто», а теперь в этот список добавили всех региональных перевозчиков.

Ранее НСН сообщала, что на площади Киевского вокзала начал работу обновлённый павильон московского транспорта.