Кинолог Голубев назвал самоедов и пули проблемными породами собак в вопросах ухода

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие собаки являются самыми проблемными в плане ухода.

Каждой собаке нужен качественный уход, однако в этом отношении есть более требовательные породы, объяснил кинолог в беседе с «Радио 1».

Голубев советует регулярно мыть афганскую борзую со специальными шампунями и кондиционерами и часто расчёсывать, потому что у неё очень длинная и густая шерсть. Также следует заботиться о собаках породы пули, особенно в летние месяцы. Сушка шерсти таких животных может занять несколько дней.

Ежедневно следует расчёсывать бобтейлов, а в случае с самоедами и бишон фризе стоит использовать пуходёрку.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Ленинградской области 13-летней девочке, покусанной тремя собаками, стало хуже. Инцидент произошёл в посёлке Касимово.