«Русская Медиагруппа» договорилась о сотрудничестве со Всероссийским обществом глухих

«Русская Медиагруппа» заключила соглашение о партнёрстве со Всероссийским обществом глухих.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Для «Русской Медиагруппы» принципиально важно взаимодействовать с влиятельными структурами, создающими безбарьерную среду. Мы поддерживаем и развиваем программы социокультурный реабилитации людей со слабым слухом. Современные технологии и образовательные методики позволяют этим людям почувствовать гармонию звуков», — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

По его словам, соглашение позволит дать этим программам новое качество и масштаб.

Со своей стороны, президент общества Станислав Иванов отметил, что ВОГ — современная и быстро развивающаяся организация.

«Сейчас мы реализуем Стратегию развития ВОГ на 2020—2030 годы. Большое внимание в этой стратегии уделено политике информационной открытости и интеграции наших проектов в гражданское общество», — сказал он.

«Русская Медиагруппа» — один из участников проекта по реабилитации людей с нарушениями слуха с помощью классической музыки.