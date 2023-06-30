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Россияне чаще всего выбирают автомобили японских брендов

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На втором месте — европейские марки автомобилей (27%), на третьем (21%) — отечественные.
Россияне чаще всего выбирают автомобили японских брендов
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования компании «СберСтрахования».

Более половины (78%) тех, кто планирует приобрести автомобиль, заинтересованы в покупке подержанного, 12% — нового.

«Опрос показал, что у 43% жителей городов с населением 500 тыс. человек и больше есть один автомобиль, а еще 14% имеют в собственности две и более машины», — добавил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

Ранее «Взгляд» сообщил со ссылкой на результаты опроса социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, что половина россиян готовы чаще посещать торговые центры, если там появятся неторговые услуги.

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