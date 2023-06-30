Киберэксперт Фомин предложил предупреждать о записи разговора во время спам-звонка

Виталий Фомин, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики, заявил, что спам-звонки поступают по нескольким причинам. Например, многие сами подписывают документы, в которых соглашаются на обработку персональных данных третьими лицами.

При поступлении звонка можно сказать собеседнику, что разговор записывается.

«Если ранее человек не соглашался на обработку персональных данных, оператор, скорее всего, завершит звонок и удалит контакт из базы. Федеральный закон о рекламе запрещает компаниям присылать сообщения и звонить без согласия человека», — отметил Фомин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, во время разговора также можно уточнить контактную информацию организации, которую представляет собеседник. Затем стоит написать письмо на официальную почту компании с требованием удалить свои персональные данные.

«Другой вариант — отправить обращение на сайт Роскомнадзора. Это ведомство курирует соблюдение требований законодательства в сфере защиты персональных данных. Если звонки не прекращаются, стоит подать обращение на сайте Банка России, который выдаёт лицензии на осуществление банковских операций», — сказал эксперт.

Он добавил, что также можно подключить антиспам.

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