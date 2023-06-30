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Киберэксперт Фомин предложил предупреждать о записи разговора во время спам-звонка

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Виталий Фомин, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики, заявил, что спам-звонки поступают по нескольким причинам. Например, многие сами подписывают документы, в которых соглашаются на обработку персональных данных третьими лицами.
Киберэксперт Фомин предложил предупреждать о записи разговора во время спам-звонка
  • Gettyimages.ru
  • © agrobacter

При поступлении звонка можно сказать собеседнику, что разговор записывается.

«Если ранее человек не соглашался на обработку персональных данных, оператор, скорее всего, завершит звонок и удалит контакт из базы. Федеральный закон о рекламе запрещает компаниям присылать сообщения и звонить без согласия человека», — отметил Фомин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, во время разговора также можно уточнить контактную информацию организации, которую представляет собеседник. Затем стоит написать письмо на официальную почту компании с требованием удалить свои персональные данные.

«Другой вариант — отправить обращение на сайт Роскомнадзора. Это ведомство курирует соблюдение требований законодательства в сфере защиты персональных данных. Если звонки не прекращаются, стоит подать обращение на сайте Банка России, который выдаёт лицензии на осуществление банковских операций», — сказал эксперт.

Он добавил, что также можно подключить антиспам.

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