В ТУСУР создадут технологию поиска потерявшихся людей дронами по сигналу сотовой связи
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы развития «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».
Уточняется, что БПЛА с портативными базовыми станциями сотовой связи будут объединять в группы для поиска потерявшихся людей.
«Мобильное устройство (потерявшегося человека. — RT), не имея других сигналов, автоматически подключается к портативной базовой станции», — объяснил заведующий кафедрой и основ радиотехники в ТУСУР Евгений Рогожников.
Он пояснил, что, благодаря индивидуальному идентификатору номера телефона, получится определить пропавшего человека и найти квадрат поиска.
Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.