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В ТУСУР создадут технологию поиска потерявшихся людей дронами по сигналу сотовой связи

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В Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) работают над созданием технологии, которая позволит использовать группы дронов для поиска потерявшихся людей по сигналу сотовой связи.
В ТУСУР создадут технологию поиска потерявшихся людей дронами по сигналу сотовой связи
  • Gettyimages.ru
  • © dannikonov

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы развития «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

Уточняется, что БПЛА с портативными базовыми станциями сотовой связи будут объединять в группы для поиска потерявшихся людей.

«Мобильное устройство (потерявшегося человека. — RT), не имея других сигналов, автоматически подключается к портативной базовой станции», — объяснил заведующий кафедрой и основ радиотехники в ТУСУР Евгений Рогожников.

Он пояснил, что, благодаря индивидуальному идентификатору номера телефона, получится определить пропавшего человека и найти квадрат поиска.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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