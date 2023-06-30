Мантуров провёл заседание подкомиссии по сотрудничеству с КНР в области промышленности

Глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр промышленности и информационных технологий КНР Цзинь Чжуанлун провели восьмое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

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