Мантуров провёл заседание подкомиссии по сотрудничеству с КНР в области промышленности
Глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр промышленности и информационных технологий КНР Цзинь Чжуанлун провели восьмое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщается на сайте правительства.
Участники встречи обсудили основные направления промышленного сотрудничества и дальнейшее расширение взаимодействия.
По итогам стороны подписали протокол восьмого заседания подкомиссии.
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