Песков не стал давать оценок законопроекту о запрете смены пола до окончания обсуждений
- РИА Новости
Песков отметил, что если он не ошибается, то в законопроекте есть оговорка касательно случаев, когда операция по смене пола нужна по медицинским показаниям.
«Всё остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Он уточнил, что до окончания экспертных обсуждений в парламенте комментировать эту тему преждевременно.
14 июня Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете операций по смене пола. Согласно документу, исключение составят случаи лечения врождённых аномалий у детей.