Песков не стал давать оценок законопроекту о запрете смены пола до окончания обсуждений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту о запрете смены пола до окончания экспертных обсуждений в парламенте.

Песков отметил, что если он не ошибается, то в законопроекте есть оговорка касательно случаев, когда операция по смене пола нужна по медицинским показаниям.

«Всё остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Он уточнил, что до окончания экспертных обсуждений в парламенте комментировать эту тему преждевременно.

14 июня Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете операций по смене пола. Согласно документу, исключение составят случаи лечения врождённых аномалий у детей.