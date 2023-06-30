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Песков не стал давать оценок законопроекту о запрете смены пола до окончания обсуждений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту о запрете смены пола до окончания экспертных обсуждений в парламенте.
Песков не стал давать оценок законопроекту о запрете смены пола до окончания обсуждений
  • РИА Новости

Песков отметил, что если он не ошибается, то в законопроекте есть оговорка касательно случаев, когда операция по смене пола нужна по медицинским показаниям.

«Всё остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Он уточнил, что до окончания экспертных обсуждений в парламенте комментировать эту тему преждевременно.

14 июня Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете операций по смене пола. Согласно документу, исключение составят случаи лечения врождённых аномалий у детей.

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