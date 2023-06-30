Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юрист Мартынов назвал способ получить компенсацию за долгое отключение горячей воды

Короткая ссылка
Ростовский юрист Юрий Мартынов поделился советами, как получить компенсацию за отключение горячей воды более чем на 14 дней.
Юрист Мартынов назвал способ получить компенсацию за долгое отключение горячей воды
  • Gettyimages.ru
  • © Olivka888

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, если продолжительность ежегодного профилактического ремонта трубопроводов превышает 14 суток, жильцы могут требовать от коммунальных работников компенсацию.

Мартынов отметил, что у пострадавшей стороны есть право подать иск в суд. Перед этим необходимо собрать набор документов, включающий справку о составе семьи от домоуправления или ТСЖ, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, паспорт, счёт оплаты за горячую воду, который приближен к сроку отключения.

«Все проживающие в квартире могут получить компенсацию за причинение морального вреда», — уточнил эксперт.

Однако процесс выплаты может произойти и без суда, потому что в противном случае размер компенсации может вырасти вдвое, также к ней прибавится штраф в пользу потребителя, резюмировал эксперт.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить