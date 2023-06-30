Юрист Мартынов назвал способ получить компенсацию за долгое отключение горячей воды

Ростовский юрист Юрий Мартынов поделился советами, как получить компенсацию за отключение горячей воды более чем на 14 дней.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, если продолжительность ежегодного профилактического ремонта трубопроводов превышает 14 суток, жильцы могут требовать от коммунальных работников компенсацию.

Мартынов отметил, что у пострадавшей стороны есть право подать иск в суд. Перед этим необходимо собрать набор документов, включающий справку о составе семьи от домоуправления или ТСЖ, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, паспорт, счёт оплаты за горячую воду, который приближен к сроку отключения.

«Все проживающие в квартире могут получить компенсацию за причинение морального вреда», — уточнил эксперт.

Однако процесс выплаты может произойти и без суда, потому что в противном случае размер компенсации может вырасти вдвое, также к ней прибавится штраф в пользу потребителя, резюмировал эксперт.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.