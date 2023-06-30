Юрист Мартынов назвал способ получить компенсацию за долгое отключение горячей воды
- Gettyimages.ru
- © Olivka888
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
По словам специалиста, если продолжительность ежегодного профилактического ремонта трубопроводов превышает 14 суток, жильцы могут требовать от коммунальных работников компенсацию.
Мартынов отметил, что у пострадавшей стороны есть право подать иск в суд. Перед этим необходимо собрать набор документов, включающий справку о составе семьи от домоуправления или ТСЖ, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, паспорт, счёт оплаты за горячую воду, который приближен к сроку отключения.
«Все проживающие в квартире могут получить компенсацию за причинение морального вреда», — уточнил эксперт.
Однако процесс выплаты может произойти и без суда, потому что в противном случае размер компенсации может вырасти вдвое, также к ней прибавится штраф в пользу потребителя, резюмировал эксперт.
Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.