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Спрос на вторичное жильё в России вырос на 36% за год

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За год спрос на вторичное жильё в России вырос на 36%. Однако за последний квартал он упал на 5%.
Спрос на вторичное жильё в России вырос на 36% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Alena Shapran

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитические данные «Авито Недвижимости».

Спрос на однокомнатное жильё за год вырос на 40%, на двухкомнатные квартиры на 39%, на студии на 35%, на трёхкомнатные на 30%, а на квартиры с четырьмя и более комнатами — на 18%, уточняют эксперты.

Аналитики также отмечают, что количество доступных объектов вторичной недвижимости на платформе «Авито Недвижимость» увеличилось на 3% за последние три месяца, в то время как спрос снизился, а цены выросли на 2%.

«В последнее время интерес покупателей сместился с новостроек в сторону «вторички» из-за более доступных цен», — объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее НСН сообщала, что во вторник, 20 июня, в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.

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