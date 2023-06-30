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В Удмуртии построят ещё один промышленный парк

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В удмуртском Глазове построят промышленный парк площадью 20 гектаров. В его рамках планируется создание крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов.
В Удмуртии построят ещё один промышленный парк
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Соглашение по созданию промпарка было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Парк построит Топливная компании Росатома «ТВЭЛ», а также её дочернее предприятие «Русатом МеталлТех».

Строительство планируется в рамках региональной программы создания промышленных, техно- и бизнес-парков.

«Программу нужно развивать... Нужно в первую очередь поддерживать переработчиков, тех, кто занимается промышленным производством, обработкой, участвует в импортозамещении и кооперации», — добавил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Ранее РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщало, что на территории поселения Краснопахорское в новой Москве планируется построить технологический промышленный парк «Сенькино».

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