Юрист Иващенко рассказала, какие новшества ожидают с 1 июля жильцов

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что с 1 июля в силу вступает Федеральный закон №614-ФЗ, который изменит Жилищный кодекс.

Об этом сообщает Life.ru.

По словам юриста, теперь появится единый стандарт для получения компенсаций трат на коммунальные услуги.

Иващенко также сообщила, что малоимущие семьи и пенсионеры могут рассчитывать на получение льгот. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, госуслуги или лично обратиться к поставщику услуг.

«Ответ жильцу должен прийти в течение десяти рабочих дней», — отметила эксперт.

Кроме того, всё ещё действует ряд антикризисных мер. Например, пени начисляют и уплачивают исходя из минимальной ключевой ставки Банка России.

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