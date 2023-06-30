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Юрист Иващенко рассказала, какие новшества ожидают с 1 июля жильцов

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что с 1 июля в силу вступает Федеральный закон №614-ФЗ, который изменит Жилищный кодекс.
Юрист Иващенко рассказала, какие новшества ожидают с 1 июля жильцов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

По словам юриста, теперь появится единый стандарт для получения компенсаций трат на коммунальные услуги.

Иващенко также сообщила, что малоимущие семьи и пенсионеры могут рассчитывать на получение льгот. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, госуслуги или лично обратиться к поставщику услуг.

«Ответ жильцу должен прийти в течение десяти рабочих дней», — отметила эксперт.

Кроме того, всё ещё действует ряд антикризисных мер. Например, пени начисляют и уплачивают исходя из минимальной ключевой ставки Банка России.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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