Юрист Иващенко рассказала, какие новшества ожидают с 1 июля жильцов
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
По словам юриста, теперь появится единый стандарт для получения компенсаций трат на коммунальные услуги.
Иващенко также сообщила, что малоимущие семьи и пенсионеры могут рассчитывать на получение льгот. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, госуслуги или лично обратиться к поставщику услуг.
«Ответ жильцу должен прийти в течение десяти рабочих дней», — отметила эксперт.
Кроме того, всё ещё действует ряд антикризисных мер. Например, пени начисляют и уплачивают исходя из минимальной ключевой ставки Банка России.
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