Экономист Хижняк рассказал о плюсах повышения ключевой ставки ЦБ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По мнению эксперта, вскоре ЦБ России поднимет ключевую ставку. Для этого решения есть как минимум две предпосылки: динамика инфляции и рост цен по итогам первого месяца лета.
Так, Хижняк указывает плюсы возможного решения.
«Это является стимулом для привлечения денежной массы населения в банковский сектор и в экономику России», — отмечает он.
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