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Экономист Хижняк рассказал о плюсах повышения ключевой ставки ЦБ

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Экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член московской «Деловой России» Алексей Хижняк сказал, что повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ) затормозит динамику инфляции и привлечёт в экономику России больше денег.
Экономист Хижняк рассказал о плюсах повышения ключевой ставки ЦБ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По мнению эксперта, вскоре ЦБ России поднимет ключевую ставку. Для этого решения есть как минимум две предпосылки: динамика инфляции и рост цен по итогам первого месяца лета.

Так, Хижняк указывает плюсы возможного решения.

«Это является стимулом для привлечения денежной массы населения в банковский сектор и в экономику России», — отмечает он.

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