Специалист Темченко посоветовал найти в своих расходах «чёрные дыры»
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Об этом сообщает «Российская газета».
Специалист советует проанализировать структуру расходов, ведь необходимо знать, сколько денег вы тратите на продукты, одежду, коммунальные услуги в месяц.
«Записывайте в течение месяца, на что идёт каждый ваш рубль, а потом проанализируйте полученные данные», — рекомендует он.
Также Темченко советует найти «чёрные дыры» в бюджете, куда деньги утекают бесконтрольно. Кроме того, нужно формировать накопления и начать инвестировать.
Ранее специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко в беседе с URA.RU предупредила о негативных последствиях неофициального трудоустройства.