Специалист Темченко посоветовал найти в своих расходах «чёрные дыры»

Эксперт по личным финансам Максим Темченко рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты. В частности, по его мнению, людям, имеющим подобные проблемы, нужно заняться финансовой грамотностью.

Об этом сообщает «Российская газета».

Специалист советует проанализировать структуру расходов, ведь необходимо знать, сколько денег вы тратите на продукты, одежду, коммунальные услуги в месяц.

«Записывайте в течение месяца, на что идёт каждый ваш рубль, а потом проанализируйте полученные данные», — рекомендует он.

Также Темченко советует найти «чёрные дыры» в бюджете, куда деньги утекают бесконтрольно. Кроме того, нужно формировать накопления и начать инвестировать.

Ранее специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко в беседе с URA.RU предупредила о негативных последствиях неофициального трудоустройства.