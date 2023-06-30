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Специалист Темченко посоветовал найти в своих расходах «чёрные дыры»

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Эксперт по личным финансам Максим Темченко рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты. В частности, по его мнению, людям, имеющим подобные проблемы, нужно заняться финансовой грамотностью.
Специалист Темченко посоветовал найти в своих расходах «чёрные дыры»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

Специалист советует проанализировать структуру расходов, ведь необходимо знать, сколько денег вы тратите на продукты, одежду, коммунальные услуги в месяц.

«Записывайте в течение месяца, на что идёт каждый ваш рубль, а потом проанализируйте полученные данные», — рекомендует он.

Также Темченко советует найти «чёрные дыры» в бюджете, куда деньги утекают бесконтрольно. Кроме того, нужно формировать накопления и начать инвестировать.

Ранее специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко в беседе с URA.RU предупредила о негативных последствиях неофициального трудоустройства.

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