Юрист Соловьёв рассказал о новой схеме обмана автомобилистов с участием эвакуатора
- РИА Новости
Об этом сообщает Радио Sputnik.
Так, злоумышленники могут вымогать деньги за информацию о скорой эвакуации автомобиля. В подобной схеме участвуют два человека: водитель эвакуатора и его сообщник.
Последний звонит владельцу автомобиля и предупреждает, что тот неправильно припарковал машину и эвакуатор якобы собирается её забрать. Впоследствии водитель автомобиля уезжает с места парковки, а сообщник эвакуаторщика начинает требовать с него деньги за полезную информацию.
Юрист предупреждает, что так водители могут потерять до 10 тыс. рублей.
«Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от 2 тыс. до 10 тыс. рублей», — отмечает специалист.
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