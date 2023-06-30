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Юрист Соловьёв рассказал о новой схеме обмана автомобилистов с участием эвакуатора

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв раскрыл очередную схему обмана водителей. Он предупредил, что неправильно припарковавшему машину автомобилисту могут позвонить мошенники.
Юрист Соловьёв рассказал о новой схеме обмана автомобилистов с участием эвакуатора
  • РИА Новости

Об этом сообщает Радио Sputnik.

Так, злоумышленники могут вымогать деньги за информацию о скорой эвакуации автомобиля. В подобной схеме участвуют два человека: водитель эвакуатора и его сообщник.

Последний звонит владельцу автомобиля и предупреждает, что тот неправильно припарковал машину и эвакуатор якобы собирается её забрать. Впоследствии водитель автомобиля уезжает с места парковки, а сообщник эвакуаторщика начинает требовать с него деньги за полезную информацию.

Юрист предупреждает, что так водители могут потерять до 10 тыс. рублей.

«Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от 2 тыс. до 10 тыс. рублей», — отмечает специалист.

Ранее URA.RU передавало, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер дали старт новому проекту автозавода «Урал».

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