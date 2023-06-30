Юрист Соловьёв рассказал о новой схеме обмана автомобилистов с участием эвакуатора

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв раскрыл очередную схему обмана водителей. Он предупредил, что неправильно припарковавшему машину автомобилисту могут позвонить мошенники.

Об этом сообщает Радио Sputnik.

Так, злоумышленники могут вымогать деньги за информацию о скорой эвакуации автомобиля. В подобной схеме участвуют два человека: водитель эвакуатора и его сообщник.

Последний звонит владельцу автомобиля и предупреждает, что тот неправильно припарковал машину и эвакуатор якобы собирается её забрать. Впоследствии водитель автомобиля уезжает с места парковки, а сообщник эвакуаторщика начинает требовать с него деньги за полезную информацию.

Юрист предупреждает, что так водители могут потерять до 10 тыс. рублей.

«Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от 2 тыс. до 10 тыс. рублей», — отмечает специалист.

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