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Минфин планирует уточнить индикаторы риска нарушения требований контроля алкоголя

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Министерство финансов намерено уточнить индикаторы риска нарушения требований контроля алкогольных напитков, чтобы избежать продажи поддельных напитков.
Минфин планирует уточнить индикаторы риска нарушения требований контроля алкоголя
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Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на заявление первого зампредседателя Комитета палаты регионов по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина.

Обнаружение расхождений в объёме производства алкогольных напитков может являться признаком незаконных поставок товара на рынок. 

Также если мощность предприятия превышает 70%, но объём выпущенной продукции не соответствует, это следует рассматривать как сигнал для регулирующих органов.

Эти методы уже использовали в отношении производства медицинского спирта. Отмечается, что они хорошо себя зарекомендовали.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в беседе с Общественной службой новостей посоветовал воздержаться от алкоголя при длительных перелётах.

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