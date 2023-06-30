Минфин планирует уточнить индикаторы риска нарушения требований контроля алкоголя

Министерство финансов намерено уточнить индикаторы риска нарушения требований контроля алкогольных напитков, чтобы избежать продажи поддельных напитков.

Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на заявление первого зампредседателя Комитета палаты регионов по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина.

Обнаружение расхождений в объёме производства алкогольных напитков может являться признаком незаконных поставок товара на рынок.

Также если мощность предприятия превышает 70%, но объём выпущенной продукции не соответствует, это следует рассматривать как сигнал для регулирующих органов.

Эти методы уже использовали в отношении производства медицинского спирта. Отмечается, что они хорошо себя зарекомендовали.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в беседе с Общественной службой новостей посоветовал воздержаться от алкоголя при длительных перелётах.