Социальная сеть «ВКонтакте» запускает отдельное приложение «VK Знакомства». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что в «VK Знакомствах» можно создавать анкеты, указывая всё, вплоть до знака зодиака, ставить суперлайки, пользоваться автоматическими подсказками в чате, участвовать в различных акциях и многое другое.

Приложение уже доступно на платформе Android, в ближайшее время оно появится на iOS и в RuStore.

Зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенное использование сервиса: истории мэтчей и чатов из мини-приложения синхронизируются с мобильным приложением «VK Знакомства». При этом пользователи «VK Знакомств» не встретят в сервисе своих друзей из «ВКонтакте» и пользователей из чёрного списка — так сохраняется приватность для комфортного общения.

Ранее сообщалось, что VK получила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Петербурге.