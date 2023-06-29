Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«ВКонтакте» запускает отдельное приложение «VK Знакомства»

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает отдельное приложение «VK Знакомства». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» запускает отдельное приложение «VK Знакомства»
  • vk.com

Отмечается, что в «VK Знакомствах» можно создавать анкеты, указывая всё, вплоть до знака зодиака, ставить суперлайки, пользоваться автоматическими подсказками в чате, участвовать в различных акциях и многое другое.

Приложение уже доступно на платформе Android, в ближайшее время оно появится на iOS и в RuStore.

Зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенное использование сервиса: истории мэтчей и чатов из мини-приложения синхронизируются с мобильным приложением «VK Знакомства». При этом пользователи «VK Знакомств» не встретят в сервисе своих друзей из «ВКонтакте» и пользователей из чёрного списка — так сохраняется приватность для комфортного общения.

Ранее сообщалось, что VK получила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить