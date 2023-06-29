Депутат Хинштейн: в интернет-энциклопедии «РУВИКИ» будут публиковаться проверенные данные
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Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
По словам Хинштейна, он уже провёл тестирование новой интернет-энциклопедии. Как отметил депутат, проект является очень перспективным.
«Надеюсь, платформа станет аналогом «Википедии», в которой исполняются российские законы и публикуются экспертные верифицированные материалы по той или иной тематике. Такой подход особенно ценен сейчас, когда интернет переполнен фейками и материалами с однобокой подачей информации», — сказал он.
Ранее эксперт в сфере кибербезопасности и права в ИТ Евгений Царёв в беседе с РИАМО выразил мнение, что в России в 2024 году искусственный интеллект (ИИ) сможет самостоятельно проводить кибератаки.