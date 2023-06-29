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Депутат Хинштейн: в интернет-энциклопедии «РУВИКИ» будут публиковаться проверенные данные

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что в российской интернет-энциклопедии «РУВИКИ» будет публиковаться только объективная и проверенная информация.
Депутат Хинштейн: в интернет-энциклопедии «РУВИКИ» будут публиковаться проверенные данные
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

По словам Хинштейна, он уже провёл тестирование новой интернет-энциклопедии. Как отметил депутат, проект является очень перспективным.

«Надеюсь, платформа станет аналогом «Википедии», в которой исполняются российские законы и публикуются экспертные верифицированные материалы по той или иной тематике. Такой подход особенно ценен сейчас, когда интернет переполнен фейками и материалами с однобокой подачей информации», — сказал он.

Ранее эксперт в сфере кибербезопасности и права в ИТ Евгений Царёв в беседе с РИАМО выразил мнение, что в России в 2024 году искусственный интеллект (ИИ) сможет самостоятельно проводить кибератаки.

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