Юрист Зюков разъяснил тонкости получения налоговых уведомлений через «Госуслуги»

Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков рассказал подробности о законе, который упрощает получение налоговых уведомлений и который вступает в силу с 1 июля 2023 года.

«Закон, по которому физические лица с 1 июля смогут получать уведомления от налоговых органов через «Госуслуги», — это ещё один шаг к формированию прозрачных взаимоотношений государства и налогоплательщиков», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, новый сервис позволит получать извещения в личный кабинет на портале «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтверждённую запись на портале. Если такие уведомления удобнее получать по старым каналам, то нужно известить об этом налоговый орган.

«При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал «Госуслуги» только с согласия получателя. Таким образом, вся персональная информация защищена, но людям предоставлен удобный и проверенный сервис, который позволит не выходя из дома получать всю нужную информацию», — заключил Зюков.

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