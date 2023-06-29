Юрист Зюков разъяснил тонкости получения налоговых уведомлений через «Госуслуги»
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Закон, по которому физические лица с 1 июля смогут получать уведомления от налоговых органов через «Госуслуги», — это ещё один шаг к формированию прозрачных взаимоотношений государства и налогоплательщиков», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, новый сервис позволит получать извещения в личный кабинет на портале «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтверждённую запись на портале. Если такие уведомления удобнее получать по старым каналам, то нужно известить об этом налоговый орган.
«При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал «Госуслуги» только с согласия получателя. Таким образом, вся персональная информация защищена, но людям предоставлен удобный и проверенный сервис, который позволит не выходя из дома получать всю нужную информацию», — заключил Зюков.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии продлили льготы по УСН для предпринимателей из других регионов.