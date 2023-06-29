В Новгородской области ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс

В Новгородской области ввели в эксплуатацию комплекс по сортировке твёрдых коммунальных отходов мощностью 20 тыс. т.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Установленное на объекте отечественное оборудование в дальнейшем позволит обрабатывать 20 тыс. т ТКО в год и отбирать до 10% вторичных материальных ресурсов», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Отмечается, что данный комплекс позволит обеспечить потребность Пестовского района в обработке ТКО и создать 12 рабочих мест.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова писала, что с начала 2023 года московские власти предоставили застройщикам землю для строительства спорткомплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м в рамках инвестпроектов.