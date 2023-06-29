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В РСТ заявили, что россияне стали чаще отдыхать ближе к дому

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что россияне стали чаще выбирать места для отдыха ближе к своему региону.
В РСТ заявили, что россияне стали чаще отдыхать ближе к дому
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Сейчас перелёт и переезд подорожали, поэтому туристы стараются выбирать места поближе. Локальные и региональные туристические центры очень востребованы», — сказал он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем, отметил Барзыкин, туры на юг России по-прежнему имеют спрос.

«Причём выбор здесь широкий — не только Сочи, Анапа, есть и Туапсинский район. Он более оптимальный по цене. Азовское побережье ещё более бюджетное. Это всё востребовано. Также едут в Минводы. Там моря нет, но есть хорошая санаторно-курортная база», — сообщил эксперт.

По его словам, «практически в топе» находится и Калининград.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.

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