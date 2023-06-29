В Москве на станции Бирюлёво-Товарная произошёл сход грузовых вагонов
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Отмечается, что уже ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.
«Сегодня в 13:07 на станции Бирюлёво-Товарная произошёл сход шести грузовых вагонов (груз — цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», — цитирует заявление компании РИА Новости.
В заявлении добавляется, что на Павелецком направлении МЖД ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов, а также «Аэроэкспрессов».
10 июня в Белгородской области сошли с рельсов 15 пустых вагонов грузового поезда.