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В Москве на станции Бирюлёво-Товарная произошёл сход грузовых вагонов

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В РЖД заявили, что в Москве на станции Бирюлёво-Товарная из-за схода грузовых вагонов приостановлено движение поездов.
В Москве на станции Бирюлёво-Товарная произошёл сход грузовых вагонов
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Отмечается, что уже ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

«Сегодня в 13:07 на станции Бирюлёво-Товарная произошёл сход шести грузовых вагонов (груз — цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», — цитирует заявление компании РИА Новости.

В заявлении добавляется, что на Павелецком направлении МЖД ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов, а также «Аэроэкспрессов».

10 июня в Белгородской области сошли с рельсов 15 пустых вагонов грузового поезда.

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