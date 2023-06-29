Аналитик Мильчакова: повышение налогов на физических лиц — инструмент тонкой настройки

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, в беседе с RT прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова увеличить ставку НДФЛ до 20% для людей, которые зарабатывают в год более 25 млн рублей.

«Повышение налогов на физических лиц — это инструмент тонкой настройки, и пользоваться им нужно очень осторожно. С одной стороны, такое предложение может быть поддержано значительным числом россиян, у которых зарплата не превышает среднероссийскую и тем более у которых доходы находятся на уровне прожиточного минимума», — сказала аналитик.

По её словам, такое предложение может не принести выгоды госбюджету и даже, наоборот, привести к потере части доходов бюджета, «если зарплаты самых богатых людей начнут уходить в тень».

«Более того, в теневой сектор могут переместиться зарплаты даже среднего класса: кто зарабатывает от 1 млн рублей в год и даже меньше. И такое вполне возможно, поскольку люди с заработком от 1 млн рублей в год будут опасаться, что на них тоже могут повысить налоги», — считает Мильчакова.

Она также считает, что в долгосрочном периоде, по мере повышения уровня жизни россиян и приближения среднероссийской зарплаты к среднему уровню по Европе, может «подняться вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения».

«И такая система налогообложения будет намного более справедливой и эффективной, чем введение отдельной ставки налогов для отдельной социальной группы», — заключила собеседница RT.

Ранее вице-спикер ГД Чернышов предложил увеличить налог для богатых москвичей.