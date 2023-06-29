Названы наиболее популярные в России кроссоверы и внедорожники с пробегом
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Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто».
Отмечается, что также в пятёрку популярных в стране кроссоверов и внедорожников с пробегом вошли Kia и BMW (по 7% сделок).
При этом покупатели предпочитали автомобили 2015 и 2016 года выпуска.
В список самых популярных моделей вошли Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
Ранее НСН сообщала, что заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сказал, что с 2019 года по преимущественному праву москвичи выкупили у столицы почти 3,5 тыс. машино-мест общей площадью 53,5 тыс. кв. м.