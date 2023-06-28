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В Челябинской области дали старт новому проекту автозавода «Урал»

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Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер дали старт новому проекту автозавода «Урал». В Миассе был заложен символический камень сборочного корпуса.
В Челябинской области дали старт новому проекту автозавода «Урал»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В новом корпусе разместят производство спецавтомобилей с годовым объёмом 5,5 тыс. машин. Конвейер не будет иметь ограничений по весу и длине собираемых транспортных средств.

«Сегодня историческое событие. Начинается строительство нового сборочного комплекса, можно сказать, нового завода. Коллектив, который имеет историю более 80 лет, который неоднократно показывал свою эффективность при реализации разных проектов, справится и с этим», — сказал Якушев.

Текслер, со своей стороны, отметил, что это вклад в развитие Миасса, региона и всей страны.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.

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