Обвинение попросило заочно приговорить Красильщика к девяти годам колонии
- РИА Новости
«Прошу... назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима», — приводит слова прокурора РИА Новости.
Кроме того, обвинение попросило запретить Красильщику администрировать сайты в интернете в течение четырёх лет после освобождения.
16 марта Красильщик был заочно арестован по делу о фейках о ВС России.
Его объявили в розыск ещё в середине лета 2022 года.