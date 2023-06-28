Обвинение попросило заочно приговорить Красильщика к девяти годам колонии

Обвинение попросило заочно приговорить экс-главу «Яндекс.Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика к девяти годам колонии за фейки о российской армии.

«Прошу... назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима», — приводит слова прокурора РИА Новости.

Кроме того, обвинение попросило запретить Красильщику администрировать сайты в интернете в течение четырёх лет после освобождения.

16 марта Красильщик был заочно арестован по делу о фейках о ВС России.

Его объявили в розыск ещё в середине лета 2022 года.