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Автоэксперт Моржаретто высказался о предложении ввести наценку на отечественные автомобили 15%

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.
Автоэксперт Моржаретто высказался о предложении ввести наценку на отечественные автомобили 15%
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«Надо разобраться в причинах, а не пытаться бороться с последствиями. А причина заключается в том, что у нас дефицит автомобилей на рынке, особенно бюджетных. Поэтому дилеры взвинчивают цены на те автомобили, которые в дефиците, — это законы рынка», — заявил Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, на дорогие китайские кроссоверы цены, наоборот, снижаются, поскольку таких автомобилей в настоящее время на отечественном рынке достаточно.

Как считает Моржаретто, дополнительные нововведения не нужны.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Национальный союз защиты прав потребителей предлагает установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.

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