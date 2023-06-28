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Молодёжный форум состоится в Свердловской области в 2024 году

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Молодёжный форум «Утро» состоится в Свердловской области в следующем году, заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Молодёжный форум состоится в Свердловской области в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«На следующий год «Утро» будет принимать Свердловская область. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, что хочется увидеть на форуме в 2024 году, в каком формате вы его себе представляете», — сказал Якушев на форуме, который проходит в Миассе Челябинской области.

Он также выразил благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде за организацию мероприятия.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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