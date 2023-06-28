Спасатель Аршакян напомнил о штрафах за купание в неположенных местах в Подмосковье
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«В Московской области буквально месяц назад вышел закон. Он определяет порядок купания. На физические лица в первый раз налагается штраф в размере тысячи рублей. На административные — пять тысяч, на юрлиц — до 15 тысяч», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, при повторном нарушении штраф удваивается.
Ранее, как сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня», главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами относительно безопасного купания во время отдыха у водоёма.