Спасатель Аршакян напомнил о штрафах за купание в неположенных местах в Подмосковье

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян напомнил, что за купание в неположенных местах предусмотрены штрафы.

«В Московской области буквально месяц назад вышел закон. Он определяет порядок купания. На физические лица в первый раз налагается штраф в размере тысячи рублей. На административные — пять тысяч, на юрлиц — до 15 тысяч», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, при повторном нарушении штраф удваивается.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня», главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами относительно безопасного купания во время отдыха у водоёма.