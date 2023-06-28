В Подмосковье 80 тысяч жителей получили компенсацию за капремонт в доме

В Московской области с начала года 80 тыс. жителей получили компенсацию за капитальный ремонт в доме.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство социального развития Подмосковья.

В Московской области жители могут воспользоваться услугой компенсации за капитальный ремонт в доме. Пенсионерам, тем, кому исполнилось 70 лет, положена компенсация в размере 50%, а тем, кому исполнилось 80, — 100%.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что россияне столкнулись с проблемами капитального ремонта.