В Подмосковье 80 тысяч жителей получили компенсацию за капремонт в доме
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство социального развития Подмосковья.
В Московской области жители могут воспользоваться услугой компенсации за капитальный ремонт в доме. Пенсионерам, тем, кому исполнилось 70 лет, положена компенсация в размере 50%, а тем, кому исполнилось 80, — 100%.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что россияне столкнулись с проблемами капитального ремонта.