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В Подмосковье 80 тысяч жителей получили компенсацию за капремонт в доме

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В Московской области с начала года 80 тыс. жителей получили компенсацию за капитальный ремонт в доме.
В Подмосковье 80 тысяч жителей получили компенсацию за капремонт в доме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство социального развития Подмосковья.

В Московской области жители могут воспользоваться услугой компенсации за капитальный ремонт в доме. Пенсионерам, тем, кому исполнилось 70 лет, положена компенсация в размере 50%, а тем, кому исполнилось 80, — 100%.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что россияне столкнулись с проблемами капитального ремонта.

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