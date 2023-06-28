Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

АвтоВАЗ сообщил, что регулярно осуществляет отгрузки Lada Vesta в дилерские сети

Короткая ссылка
АвтоВАЗ сообщил, что на заводах нет перебоев с выпуском автомобилей Lada Vesta, все отгрузки в дилерские центры осуществляются регулярно.
АвтоВАЗ сообщил, что регулярно осуществляет отгрузки Lada Vesta в дилерские сети
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

«С Lada Vesta всё по плану. Да, перебои с некоторыми компонентами возникают, но оперативно устраняются», — отмечают в пресс-службе компании.

В начале июня начались продажи второго поколения модели Lada Vesta. Новая модель представлена в двух вариантах кузова – универсал и седан. Цены на автомобили стартуют от 1 239 900 рублей для универсала и от 1 329 900 рублей для седана.

Также АвтоВАЗ планирует запустить в производство лимузин на основе автомобиля Lada Vesta — Aura, презентация которого состоялась в рамках ПМЭФ-2023.

Кроме того, ведётся разработка спортивных версий новой Lada Vesta.

Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобиль Volkswagen Polo чаще других не подлежит восстановлению после аварий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить