АвтоВАЗ сообщил, что регулярно осуществляет отгрузки Lada Vesta в дилерские сети

АвтоВАЗ сообщил, что на заводах нет перебоев с выпуском автомобилей Lada Vesta, все отгрузки в дилерские центры осуществляются регулярно.

Об этом сообщает «Российская газета».

«С Lada Vesta всё по плану. Да, перебои с некоторыми компонентами возникают, но оперативно устраняются», — отмечают в пресс-службе компании.

В начале июня начались продажи второго поколения модели Lada Vesta. Новая модель представлена в двух вариантах кузова – универсал и седан. Цены на автомобили стартуют от 1 239 900 рублей для универсала и от 1 329 900 рублей для седана.

Также АвтоВАЗ планирует запустить в производство лимузин на основе автомобиля Lada Vesta — Aura, презентация которого состоялась в рамках ПМЭФ-2023.

Кроме того, ведётся разработка спортивных версий новой Lada Vesta.

Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобиль Volkswagen Polo чаще других не подлежит восстановлению после аварий.