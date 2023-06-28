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Житель Москвы оштрафован на 60 тысяч рублей за надписи в метро с дискредитацией армии

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Житель Москвы оштрафован на 60 тыс. рублей за надписи в вагонах метро, дискредитирующие Вооружённые силы России.
Житель Москвы оштрафован на 60 тысяч рублей за надписи в метро с дискредитацией армии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

По информации ведомства, 49-летний мужчина нанёс на окна вагонов электропоездов на Сокольнической и Большой Кольцевой линиях метро надписи, дискредитирующие армию.

В середине мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал иностранного агента Евгения Ройзмана* на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

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