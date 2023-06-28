В Удмуртии создали Совет по улучшению качества жизни

В Удмуртии появился Совет по улучшению качества жизни. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Из документа следует, что совет создан для реализации пилотного проекта по внедрению «социального стандарта, разработанного автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив», по продвижению новых проектов».

Председателем совета стал Бречалов. В состав вошли члены кабмина, представители коммерческих и общественных организаций.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей. Об этом заявили в пресс-центре регионального правительства.