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Всероссийская премия «Гордость нации» учредила номинацию для молодёжи

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В конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.
Всероссийская премия «Гордость нации» учредила номинацию для молодёжи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Принять участие могут представители общественных объединений и НКО, реализующие проекты в сфере государственной национальной политики, а также волонтёры и участники добровольческих движений, преподаватели и авторы проектов по сохранению и развитию родных языков, журналисты, блогеры, мастера народного творчества.

Премия присуждается в семи номинациях. В каждой категории определяют трёх лауреатов. Оргкомитет также может учредить специальные номинации.

Заявки будут приниматься с 1 июля по 10 сентября.

Ранее, как сообщал телеканал «360», депутат Никита Чаплин от фракции «Единая Россия» рассказал, что может изменить законопроект о молодых специалистах.

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