Жители Москвы более 47 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru с 2021 года

Сервисом записи к нотариусу на портале mos.ru воспользовались более 47 тыс. раз с 2021 года. При этом с января 2023 года им воспользовались около 11 тыс. раз. Самая популярная нотариальная услуга — оформление доверенности или согласия.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

«С помощью mos.ru можно записаться на получение различных нотариальных услуг — от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. Запись открыта на 43 нотариальные услуги», — рассказал замглавы Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что благодаря сервису «Мои платежи» москвичи стали чаще оплачивать счета за домашний телефон МГТС на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».