Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Жители Москвы более 47 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru с 2021 года

Короткая ссылка
Сервисом записи к нотариусу на портале mos.ru воспользовались более 47 тыс. раз с 2021 года. При этом с января 2023 года им воспользовались около 11 тыс. раз. Самая популярная нотариальная услуга — оформление доверенности или согласия.
Жители Москвы более 47 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru с 2021 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

«С помощью mos.ru можно записаться на получение различных нотариальных услуг — от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. Запись открыта на 43 нотариальные услуги», — рассказал замглавы Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что благодаря сервису «Мои платежи» москвичи стали чаще оплачивать счета за домашний телефон МГТС на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить