Жители Москвы более 47 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru с 2021 года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.
«С помощью mos.ru можно записаться на получение различных нотариальных услуг — от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. Запись открыта на 43 нотариальные услуги», — рассказал замглавы Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что благодаря сервису «Мои платежи» москвичи стали чаще оплачивать счета за домашний телефон МГТС на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».