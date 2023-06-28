На Северном речном вокзале в Москве поженились более 20 пар за месяц

За месяц в Москве более 20 пар поженились на Северном речном вокзале. Церемонии бракосочетания состоялись в рамках проекта «Новые адреса счастья».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

«Всего со старта проекта на Северном речном вокзале заключили брак уже 137 пар», — приводит слова Раковой пресс-служба соцкомплекса столичного правительства.

Церемонии на вокзале проходят с 20:00 до 23:00. После мероприятия молодожёнам предлагают подняться на смотровую площадку, погулять на набережной и сделать фото.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.