На Северном речном вокзале в Москве поженились более 20 пар за месяц
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
«Всего со старта проекта на Северном речном вокзале заключили брак уже 137 пар», — приводит слова Раковой пресс-служба соцкомплекса столичного правительства.
Церемонии на вокзале проходят с 20:00 до 23:00. После мероприятия молодожёнам предлагают подняться на смотровую площадку, погулять на набережной и сделать фото.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.