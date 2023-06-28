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На Северном речном вокзале в Москве поженились более 20 пар за месяц

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За месяц в Москве более 20 пар поженились на Северном речном вокзале. Церемонии бракосочетания состоялись в рамках проекта «Новые адреса счастья».
На Северном речном вокзале в Москве поженились более 20 пар за месяц
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

«Всего со старта проекта на Северном речном вокзале заключили брак уже 137 пар», — приводит слова Раковой пресс-служба соцкомплекса столичного правительства.

Церемонии на вокзале проходят с 20:00 до 23:00. После мероприятия молодожёнам предлагают подняться на смотровую площадку, погулять на набережной и сделать фото.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.

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