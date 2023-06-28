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Специалист Ситнов посоветовал открыть лоток для сим-карты при намокании телефона

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Эксперт по гаджетам, преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, как просушить телефон при попадании устройства в воду.
Специалист Ситнов посоветовал открыть лоток для сим-карты при намокании телефона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Cитнов рекомендует открыть все доступные отверстия для выхода влаги, например лоток для сим-карты. После следует запустить программу, которая поможет прогреть чип устройства, чтобы ускорить процесс испарения влажности.

Однако специалист отмечает, что не стоит использовать внешние нагревающие устройства, так как это может негативно повлиять на работу аккумулятора и других компонентов телефона. 

Если в смартфон попали песчинки, эксперт советует воспользоваться встроенной функцией очистки динамика от воды или скачать соответствующее приложение.

Если самостоятельная чистка не помогает, лучше обратиться в сервисный центр. 

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