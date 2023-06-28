Депутаты горсовета Новосибирска лишили мандатов двух находящихся за границей коллег

Депутаты горсовета Новосибирска в ходе сессии 28 июня приняли решение о лишении мандатов в связи с «утратой доверия» двух своих коллег, находящихся за границей.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что мандатов были лишены иноагент Сергей Бойко* и Хельга Пирогова, против которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС России.

За проголосовали 38 депутатов, против — один.

4 августа 2022 года МВД России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 31.03.2023.