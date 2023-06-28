В Москве утвердили проект планировки будущего участка Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до станции «Кедровая».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Отмечается, что новый участок длиной 9,3 км пройдëт вдоль Калужского шоссе.

Также планируется построить четыре новые станции: «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая».

«Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тыс. человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25—30 минут», — добавил мэр.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах запустить участок метро «Селигерская» — «Физтех» в 2023 году.