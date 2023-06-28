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В Москве утвердили проект планировки будущего участка Троицкой линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до станции «Кедровая».
В Москве утвердили проект планировки будущего участка Троицкой линии метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Отмечается, что новый участок длиной 9,3 км пройдëт вдоль Калужского шоссе.

Также планируется построить четыре новые станции: «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая».

«Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тыс. человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25—30 минут», — добавил мэр.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах запустить участок метро «Селигерская» — «Физтех» в 2023 году.

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