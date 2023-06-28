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Исследование: россияне стали отдыхать чаще за границей

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Исследование показало, что по сравнению с первым полугодием 2022-го доля россиян, отдыхающих за границей, увеличилась на 67,8%, а число отдыхающих внутри страны уменьшилось на 11,9%.
Исследование: россияне стали отдыхать чаще за границей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

По результатам исследования, самым популярным для туризма российским городом оказалась Москва, доля отельных заказов составила 25,6% от общего числа. На втором месте оказался Петербург (доля составила 15,7%, что меньше на 7,6%, чем за аналогичный период 2022 года). На третьем месте расположился город Сочи. Здесь отельных заказов оказалось 6,7%, что на 4,7% выше предыдущего периода.

Самым популярным зарубежным городом оказался Стамбул, его доля составила 11,2%, что на 0,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост спроса на Дубай, который оказался на втором месте, увеличился на 20% (+6%). На третьем месте находится Минск с долей 4,2% (-55,8%).

Ранее URA.RU сообщило, что туристы из Челябинска стали подолгу отдыхать за рубежом.

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