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Кабмин направил Путину идеи по компенсациям обманутым мошенниками клиентам банков

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Кабмин передал российскому лидеру Владимиру Путину предложения по созданию механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что президент поручил правительству совместно с Центробанком к 1 июля представить соответствующие идеи.

«Предложения правительства России подготовлены и направлены президенту России», — заявили в кабмине.

Как сообщали «Известия», в пресс-службе ВТБ заявили, что 90% случаев мошенничества, жертвами которых становятся клиенты кредитных организаций, приходятся на манипуляции с использованием приёмов социальной инженерии. Также распространён фишинг.

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