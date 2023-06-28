Кабмин направил Путину идеи по компенсациям обманутым мошенниками клиентам банков

Кабмин передал российскому лидеру Владимиру Путину предложения по созданию механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что президент поручил правительству совместно с Центробанком к 1 июля представить соответствующие идеи.

«Предложения правительства России подготовлены и направлены президенту России», — заявили в кабмине.

Как сообщали «Известия», в пресс-службе ВТБ заявили, что 90% случаев мошенничества, жертвами которых становятся клиенты кредитных организаций, приходятся на манипуляции с использованием приёмов социальной инженерии. Также распространён фишинг.