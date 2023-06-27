Россияне назвали сервис и еду самым важным в отечественных отелях all inclusive

Сайт kp.ru провёл исследование и выяснил, что 65% россиян считают сервис самым важным в отечественных отелях all inclusive. Ещё 64% назвали вкусную еду.

По словам 56% респондентов, им нужно быть уверенными, что номера окажутся не только чистыми, но и современными.

Как утверждают 48% участников исследования, они с радостью поехали бы в отель all inclusive, если бы там были бассейны, а ещё лучше — аквапарк.

Большая ухоженная территория порадовала бы 42% опрошенных. Каждый пятый респондент (22%) сообщил, что поехал бы в такую гостиницу, если бы там предлагался безлимитный качественный алкоголь.

Ещё 21% россиян рассказали, что согласились бы поехать в отель, где предусмотрены детские комнаты и где за маленькими детьми присматривают няни, а для школьников есть клуб с анимацией.

Для 17% опрошенных важны активности для взрослых, например спорт, танцы и игры.

По словам 8% респондентов, они не поедут в отель all inclusive ни при каких условиях, так как им не подходит сам формат.

Исследование проходило в социальных сетях и мессенджерах. В нём приняли участие 7,5 тыс. пользователей.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.