Россияне назвали сервис и еду самым важным в отечественных отелях all inclusive
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По словам 56% респондентов, им нужно быть уверенными, что номера окажутся не только чистыми, но и современными.
Как утверждают 48% участников исследования, они с радостью поехали бы в отель all inclusive, если бы там были бассейны, а ещё лучше — аквапарк.
Большая ухоженная территория порадовала бы 42% опрошенных. Каждый пятый респондент (22%) сообщил, что поехал бы в такую гостиницу, если бы там предлагался безлимитный качественный алкоголь.
Ещё 21% россиян рассказали, что согласились бы поехать в отель, где предусмотрены детские комнаты и где за маленькими детьми присматривают няни, а для школьников есть клуб с анимацией.
Для 17% опрошенных важны активности для взрослых, например спорт, танцы и игры.
По словам 8% респондентов, они не поедут в отель all inclusive ни при каких условиях, так как им не подходит сам формат.
Исследование проходило в социальных сетях и мессенджерах. В нём приняли участие 7,5 тыс. пользователей.
Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.