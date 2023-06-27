В Альянсе турагентств назвали бюджетные направления на июль и август

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.

«Самое недорогое всегда — это туры в вашем регионе. Если вы живёте в Москве, есть туры по Золотому кольцу. Есть малое Золотое кольцо — на три дня, есть большое — на неделю. Если живёте в Санкт-Петербурге, это туры в Карелию, если в Краснодаре — в Адыгею», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, если нужно отдохнуть на море, то можно заранее на распродаже купить билеты в Калининград — на Балтийское море.

По словам Мкртчяна, если нужно жаркое море, то можно добраться в плацкарте до Крыма.

«Есть Ялта, но там достаточно дорого, хотя цены в Крыму на 40% дешевле аналогичных отелей в Сочи. Есть огромный западный берег Крыма — Евпатория и всё, что выше неё. Если мы хотим ближе, то это Судак, Феодосия, Керчь», — пояснил эксперт.

Что касается зарубежных направлений, то бюджетным Мкртчян назвал отдых в Белоруссии.

Ещё одним вариантом он назвал ОАЭ.

«Например, в апреле номер, который стоит $500 в сутки, в июле будет стоить $100 в сутки. Турцию не рекомендую, потому что она в июле и августе дорогая», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.