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Депутат Оглоблина прокомментировала идею упростить регистрацию тракторов и комбайнов

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Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина прокомментировала законопроект, согласно которому в России могут разрешить владельцам тракторов и комбайнов регистрацию техники по принципу «одного окна». Документ принят в первом чтении 27 июня.
Депутат Оглоблина прокомментировала идею упростить регистрацию тракторов и комбайнов
  • Gettyimages.ru
  • © Mitch Diamond

«В настоящее время многие субъекты, около 70, для регистрации самоходных машин и других видов техники используют в своей работе региональные информационные системы, разработчиками которых являются коммерческие организации», — заявила Оглоблина в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в результате у Гостехнадзора нередко уходит неоправданно много времени, чтобы запросить данные, дождаться их и свести воедино.

В качестве альтернативы предлагается внесение информации в единый реестр — в Федеральную государственную информационную систему учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним при Минсельхозе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье направили 2,2 млрд рублей на поддержку АПК с начала года.

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