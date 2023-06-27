Депутат Оглоблина прокомментировала идею упростить регистрацию тракторов и комбайнов

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина прокомментировала законопроект, согласно которому в России могут разрешить владельцам тракторов и комбайнов регистрацию техники по принципу «одного окна». Документ принят в первом чтении 27 июня.

«В настоящее время многие субъекты, около 70, для регистрации самоходных машин и других видов техники используют в своей работе региональные информационные системы, разработчиками которых являются коммерческие организации», — заявила Оглоблина в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в результате у Гостехнадзора нередко уходит неоправданно много времени, чтобы запросить данные, дождаться их и свести воедино.

В качестве альтернативы предлагается внесение информации в единый реестр — в Федеральную государственную информационную систему учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним при Минсельхозе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье направили 2,2 млрд рублей на поддержку АПК с начала года.