У ТПУ «Планерная» появится новое общественное пространство
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учёбу. В зону благоустройства вошли улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алёшкинский проезд», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В частности, будут обустроены новые пешеходные маршруты и заменено покрытие тротуаров и дорог. Для пассажиров предусмотрят восемь новых остановок.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.