У ТПУ «Планерная» появится новое общественное пространство

В Москве начались работы по благоустройству у транспортно-пересадочного узла «Планерная». В частности, там появится новое общественное пространство.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учёбу. В зону благоустройства вошли улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алёшкинский проезд», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В частности, будут обустроены новые пешеходные маршруты и заменено покрытие тротуаров и дорог. Для пассажиров предусмотрят восемь новых остановок.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.