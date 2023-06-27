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Нейрохирург Савинков: мозг человека может запоминать информацию в неограниченных количествах

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Заведующий нейрохирургическим отделением больницы Долгопрудного Павел Савинков объяснил, что мозг человека способен запоминать информацию в неограниченных количествах.
Нейрохирург Савинков: мозг человека может запоминать информацию в неограниченных количествах
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Он объяснил, что мозг для запоминания выстраивает ассоциативные связи, а затем он способен «выудить» эти знания. Такой процесс называется алгоритмизацией.

«Человек может подмечать какие-то вещи, не отдавая себе в этом отчёта и не понимая этого в момент происходящего. То есть его сознание не работает напрямую. А через какое-то время, когда ему необходима та или иная информация, она всплывает сама собой», — рассказал Савинков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Врач также подчеркнул, что свойства мозга каждый может развить с помощью тренировки.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Астрахани нейрохирурги провели операцию по восстановлению кровоснабжения головного мозга пациента.

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